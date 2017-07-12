Некорректно, неисполнимо, жестоко: советник Путина и «ВКонтакте» против введения огромных штрафов за ложь в соцсетях

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко обрушился с критикой на законопроект депутатов-единороссов, обязывающий социальные сети удалять по жалобам пользователей противоправный контент и вводящий многомиллионные штрафы за отказ выполнить данные требования. Новая инициатива предполагает создание в РФ представительства оператора соцсети, через которое можно будет пожаловаться на недостоверные, противоправные и порочащие достоинство человека сведения в социальных сетях. Представители соцсети «ВКонтакте» сочли предложение парламентариев невыполнимым и избыточным.

Как отметил Клименко, «на самом деле, необходимо, чтобы операторы социальных сетей не представительства в России открывали, а чтобы организаторы распространения информации исполняли требования российского законодательства». «Где в этот момент находятся его сотрудники и есть ли команда в России – не принципиально. С этой точки зрения вмешательство депутатов Госдумы в хозяйственную деятельность операторов социальных сетей выглядит не очень корректно и непонятно – зачем?», – приводит комментарий советника главы государства RNS. Клименко добавил, что если ряд зарубежных организаторов распространения информации до сих пор не выполняют требования российского законодательства, вряд ли они будут исполнять и новые законодательные инициативы.

Советник президента РФ также заявил, что размер штрафов за отказ удалить противоправый контент в соцсетях необходимо уравнять с штрафными санкциями, предусмотренными за аналогичные нарушения вне Сети. «Размер штрафов также вызывает некоторое удивление, – отметил он. – Преступления выглядят абсолютно одинаково в реальной жизни и в интернете – какая разница произошло противоправное действие с применением мобильного или нет».

«Очень жаль, что депутаты прежде чем вносить законопроекты, не консультируются с представителями индустрии», – резюмировал Клименко.

Представители соцсети «ВКонтакте», в свою очередь, заявили, что требования для социальных сетей, предусмотренные новым законопроектом, избыточны и невыполнимы по своей сути.

В заявлении соцсети отмечается, что «ВКонтакте» реагирует на сигналы Роскомнадзора, а также проверяет и удаляет противоправную, оскорбительную или недостоверную информацию. «Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и неисполнимы по своей сути», – сообщили в пресс-службе социальной сети.

Представители «ВКонтакте» также отметили, что ни одна платформа с пользовательским контентом не может проверять достоверность публикуемой информации. «Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом», – говорится в сообщении соцсети.

Со своей стороны, пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников заявил об очередной атаке на российский интернет. «Сегодня утром наш интернет снова был атакован. На этот раз обошлось без предварительных ласк, ударили сразу проектом закона о многомиллионных штрафах за отказ удалять «недостоверную информацию и противоправный контент из соцсетей», – написал Красников на своей странице в соцсети.

Как сообщал «Новый День», новые нормы предлагается ввести с 1 января 2018 года. Предполагается, что штрафы для физических лиц составят от 3 до 5 млн рублей, для юридических – от 30 до 50 млн. Изменения будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Штрафы не коснутся рядовых пользователей, заявил один из авторов документа Сергей Боярский. «Штрафы за отказ удалять противоправную информацию не будут касаться пользователей. Только организаторов распространения информации», – заверил он.

Ранее глава комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе назвал законопроект продолжением политики репрессий в отношении интернета. «Этот путь тупиковый и очень неприятный, – заявил он. – Штраф предусмотрен большой, но что такое порочащие репутацию сведения? Необходима твердая система ориентиров, чтобы понимать, что является порочащим, а что нет».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 12.07.17

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