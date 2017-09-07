В России наметился сельскохозяйственный спад

В ближайшие годы Россию ждет спад производства в агропромышленном комплексе. Как считает главный экономист, заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач, одной из причин для этого является снижение цен на продовольствие.

«Думаю, мы скорее столкнёмся с тем, что село из драйвера роста ВВП с 2019-2020 годов начнёт тормозить. Мы столкнёмся с торможением роста села, с ухудшением ситуации на следующий год, потому что у нас внутренние цены постепенно снижаются, и не только на зерно», – цитирует экономиста «Финмаркет».

По мнению эксперта, значительного роста не ожидается ни «по мясу», ни «по молоку и овощам».

«Экспорт того же мяса тоже не очень спасёт. И если в этом году может быть рост инвестиций в село, то насколько этот рост будет устойчивым, будет ли он дальше, это большой вопрос», – добавил Клепач.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на значительное снижение темпов развития сельского хозяйства, ВВП России все же в значительной степени буде зависеть не только от нефти, но и от урожая.

«Зависимость российской экономики не только от нефти, но и от зерна, масличных была и есть, и, я думаю, в обозримом будущем останется очень высокой», – заключил эксперт.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев прогнозирует рост сельхозпроизводства на 1,5-2% по итогам года. В 2016 году этот показатель составил 4,8%.

Москва, Мария Вяткина

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