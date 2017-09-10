Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:53 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

«Что мне за это будет?» Эксперт раскрыл, почему молодежь не ходит на выборы

«Что мне за это будет?» Эксперт раскрыл, почему молодежь не ходит на выборы

Российская молодежь не ходит на выборы, потому что лучше остальных слоев населения понимает: законодательная власть не влияет на жизнь людей. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, директор «Института политической социологии» Вячеслав Смирнов, выступая на дебатах на первом online-марафоне «Ночь выборов-2017».

По словам Смирнова, главный вопрос, который интересует современную молодежь во время избирательных кампаний – «Как скажутся выборы и этот кандидат на их конкретном ежегодном доходе?»

«Молодежь не ходит голосовать, потому что она лучше, чем остальные чувствуют, что законодательные органы, особенно нижнего уровня, муниципального, девальвировались – они никак не влияют на жизнь людей», – констатировал Смирнов.

Эксперт пояснил, что «теоретически», есть и другие темы и вопросы, которые могут привести молодежь на выборы, однако отметил, что в настоящий момент избирательные кампании в основном нацелены на налаживание «контакта» с «классическим» избирателем.

«Это женщина-бюджетник, как правило, мать-одиночка с 1-2 детьми и ее мама-пенсионерка. Это классический избиратель. Они вот сейчас, взявшись за руки, идут на избирательный участок», – отметил политолог.

«Законодательные органы, которые сейчас есть, на самом деле не отражают ту сословную и политическую систему, которая есть в России», – добавил он.

Одновременно Смирнов выразил сомнение в том, можно ли дифференцировать интересы «молодежи» и интересы других людей.

«Есть ли интересы молодежи как таковые? Может быть, есть интересы людей, которые хотят развиваться, не хотят, чтобы им что-то запрещали. Но это не обязательно молодежь, это может быть и 70-летний старик. Это не вопрос возраста», – уверен эксперт.

В этой связи Смирнов также высказал мнение, что необходимо «перезагружать» политическую систему России, чтобы она ориентировалась на прогресс.

«Даже партии никому не нужны. Это инструментарий (для достижения целей конкретных бенефициариев) – в одной политической партии могут быть представители разных финансово-промышленных группировок. Они там купили малую долю и пытаются лоббировать свои интересы», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.09.17

Выставка вооружений вернется в Нижний Тагил: обещал Дмитрий Рогозин. / Роскомнадзор заблокировал пять интернет-ресурсов с посещаемостью до 18,5 млн человек. / Жители подмосковного Видного блокировали избирком: требуют восстановить Александра Баюклина на выборах главы города.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Игорь Минтусов: Московским властям выгодны «унылые» выборы

Челябинск /

Внимание к мелочам. Гороскоп РИА «Новый День» на 11 – 17 сентября 2017

Екатеринбург /

Выставка вооружений вернется в Нижний Тагил: обещал Дмитрий Рогозин

Технологии /

Роскомнадзор заблокировал пять интернет-ресурсов с посещаемостью до 18,5 млн человек

Жители подмосковного Видного блокировали избирком: требуют восстановить Александра Баюклина на выборах главы города

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости