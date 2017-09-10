«Что мне за это будет?» Эксперт раскрыл, почему молодежь не ходит на выборы

Российская молодежь не ходит на выборы, потому что лучше остальных слоев населения понимает: законодательная власть не влияет на жизнь людей. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, директор «Института политической социологии» Вячеслав Смирнов, выступая на дебатах на первом online-марафоне «Ночь выборов-2017».

По словам Смирнова, главный вопрос, который интересует современную молодежь во время избирательных кампаний – «Как скажутся выборы и этот кандидат на их конкретном ежегодном доходе?»

«Молодежь не ходит голосовать, потому что она лучше, чем остальные чувствуют, что законодательные органы, особенно нижнего уровня, муниципального, девальвировались – они никак не влияют на жизнь людей», – констатировал Смирнов.

Эксперт пояснил, что «теоретически», есть и другие темы и вопросы, которые могут привести молодежь на выборы, однако отметил, что в настоящий момент избирательные кампании в основном нацелены на налаживание «контакта» с «классическим» избирателем.

«Это женщина-бюджетник, как правило, мать-одиночка с 1-2 детьми и ее мама-пенсионерка. Это классический избиратель. Они вот сейчас, взявшись за руки, идут на избирательный участок», – отметил политолог.

«Законодательные органы, которые сейчас есть, на самом деле не отражают ту сословную и политическую систему, которая есть в России», – добавил он.

Одновременно Смирнов выразил сомнение в том, можно ли дифференцировать интересы «молодежи» и интересы других людей.

«Есть ли интересы молодежи как таковые? Может быть, есть интересы людей, которые хотят развиваться, не хотят, чтобы им что-то запрещали. Но это не обязательно молодежь, это может быть и 70-летний старик. Это не вопрос возраста», – уверен эксперт.

В этой связи Смирнов также высказал мнение, что необходимо «перезагружать» политическую систему России, чтобы она ориентировалась на прогресс.

«Даже партии никому не нужны. Это инструментарий (для достижения целей конкретных бенефициариев) – в одной политической партии могут быть представители разных финансово-промышленных группировок. Они там купили малую долю и пытаются лоббировать свои интересы», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.09.17

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