Олег Матвейчев: В России исчезла политическая «движуха»

Отсутствие политической «движухи» и скука во внутренней политике России стали последствием отмены прямых губернаторских выборов, а их возвращение ничего не изменило. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог Олег Матвейчев, выступая сегодня на первом online-марафоне «Ночь выборов-2017».

«Мы догнали, где-то даже перегнали Запад по избирательным технологиям – наши выборные компании были креативнее на начало 2000-х годов. А потом – период, когда не было не было выборов губернаторов, привел к стагнации. И сейчас во внутренней политике все скучнее», – констатировал Матвейчев.

При этом эксперт подчеркнул, что «эпохи ренессанса» выборных компаний в России не будет, так как социальное программирование сейчас активно меняется. В то же время он обратил внимание, что «скука» во внутренней политике может быть и положительным моментом.

«Если кому-то нужна «движуха», он может поехать на Украину, там каждый день кого-то взрывают, убивают. А вот в Китае, у которого рекордный экономический рост за последние полвека, – одна партия, никаких выборов нет, все как-то скучно. Нужно определиться, что нам больше надо», – констатировал Матвейчев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.17

Игорь Минтусов: Московским властям выгодны «унылые» выборы. / Внимание к мелочам. Гороскоп РИА «Новый День» на 11 – 17 сентября 2017. / «Что мне за это будет?» Эксперт раскрыл, почему молодежь не ходит на выборы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»