Российская оппозиция скатилась к «политическому рэкету»

Оппозиционные партии в России занимаются «политическим рэкетом» и ленятся реально работать во время избирательных кампаний, шантажируя власть непризнанием итогов голосования. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, выступая сегодня на первом online-марафоне «Ночь выборов-2017».

С его точки зрения, день выборов в этом году проходит в штатном порядке, с «традиционной» явкой и в некоторых регионах «традиционным хулиганством», однако интересным моментом нынешней кампании стал «картельный сговор» парламентских партий.

«Деградирующие старые партийные бренды уже не в состоянии соответствовать масштабам нашей самой большей в мире страны. Муниципальные выборы – очень хлопотное занятие с прямым постоянным контактом с людьми на земле. Это тяжелая работа, но это позволяет провести определенное количество своих муниципальных депутатов», – констатировал Мартынов.

В этой ситуации, как считает эксперт, оппозиционные парламентские партии пошли на «картельный сговор». «Проще действовать в режиме политического рэкета: прийти к партии власти и сказать, что они завтра не признают выборы», – подчеркнул политолог.

Как полагает Мартынов, «байка» о том, что оппозиционным партиям не дают участвовать в выборах и вставляют им пали в колеса – несостоятельна.

«Это симуляторы, которые занимаются политическим бизнесом. Ну, если вы не можете (вести борьбу за избирателей), идите работать на завод, пользу людям приносить» – предложил эксперт.

Политолог также обратил внимание, что большое количество мелких партий, которые появились после «либерализации» политической системы, также не смогли представить альтернативу правящей партии.

«Появилось еще 100 партий. Где они? Где они участвуют в политическом процессе? Складывайте ресурсы, собирайтесь вместе», – сказал Мартынов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.17

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