Выборы мэра Москвы – 2018: «муниципальный фильтр» не помешает только кандидату от «ЕР»

На предстоящих в 2018 году выборах мэра Москвы «муниципальный фильтр» не помешает только кандидату от «Единой России». Об этом сообщил сегодня председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, оппозиционным претендентам придется обращаться за помощью к партии власти.

«Только «Единая Россия» по итогам прошедших выборов набирает необходимое число депутатских мандатов, которые позволят кандидату в мэры Москвы преодолеть муниципальный фильтр», – сказал Горбунов и подчеркнул, что ни «Яблоко», ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, даже если скооперируются, не смогут преодолеть муниципальный фильтр, передает «Интерфакс».

Глава Мосгоризбиркома напомнил, что на прошлых выборах мэра кандидату требовалось собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований.

«Требуется собрать подписи с 109 муниципальных образований. Такое количество депутатских мест в нужном количестве муниципальных образований получает только «Единая Россия». «Яблоко», например, получает мандаты примерно в 50 районах», – отметил глава Мосгоризбиркома.

Вместе с тем он не исключил, что в ходе кампании по выборам мэра муниципальные депутаты могут оставить свою подпись в поддержку кандидатов, которые относятся к другой партии.

Горбунов сообщил, что на прошедших в воскресенье в столице выборах депутатов муниципальных образований, по предварительным результатам, из 1502 мандатов 76,83% получают кандидаты от «Единой России».

«76-77% могут получить кандидаты «Единой России» (около 1150 мандатов), 11,7% – партии «Яблоко» (около 176-177 вместо прежних 25 на прошлых выборах). Что интересно, на третьем месте самовыдвиженцы – 7,2%», – уточнил он.

По словам Горбунова, КПРФ получает пока 2,9% (около 43 мандатов вместо прежних 212), «Справедливая Россия» – 0,67%, (порядка 10 мандатов вместо 128 нынешних).

ЛДПР, «Партия Роста», ПАРНАС набирают менее 1%. Так, например, ЛДПР получит порядка 4 мандатов вместо прежних 25.

В этой ситуации, как считает глава Мосгоризбиркома, «политические пристрастия москвичей меняются».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.09.17

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