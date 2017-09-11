Глава Мосгоризбиркома о провале КПРФ на муниципальных выборах в Москве: Рашкину пора сдать мандат депутата Госдумы

выборов в столице, пора сдать мандат депутата Госдумы. Об этом говорится в комментарии главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, распространенном на пресс-конференции.

«Заявления о непризнании выборов (причем задолго до самих выборов) мы слышим от партии постоянно в каждую избирательную кампанию. Это даже не способ обелить себя в глазах общества, избирателей, а, скорее, попытка руководства городского отделения партии заранее оправдаться перед лидером партии КПРФ за свою провальную работу в городе», – считает Горбунов, слова которого цитирует «Интерфакс».

Глава Мосгоризбиркома напомнил, что по итогам выборов в Госдуму РФ в 2016 году Рашкин получил в 199-м округе на треть меньше голосов, чем партия КПРФ, что говорит об уровне его поддержки даже среди сторонников компартии.

В ответ на жалобы представителей КПРФ на притеснение их кандидатов на прошедших муниципальных выборах в Москве со стороны правоохранительных органов Горбунов ответил, что из выдвинутых КПРФ кандидатов 18 имели криминальное прошлое. При этом большинство из них пытались скрыть это.

Председатель Мосгоризбиркома добавил, что во время избирательной кампании кандидатам КПРФ предоставлялась возможность провести 14 тысяч встреч с избирателями, однако провели менее 1 тысячи. По предварительным данным, КПРФ получает 2,9%, т.е. около 43 мандатов из 1502 мандатов (вместо прежних 212).

Москва. Другие новости 11.09.17

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