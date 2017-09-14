Лотерейная удача: москвич стал мультимиллионером

Сегодня еще одним лотерейным миллионером в России стало больше. На этот раз крупная удача заглянула в российскую столицу. Житель Москвы в ходе 3175-го тиража «Гослото «6 из 45» выиграл суперприз в размере 156 956 883 рублей.

Как сообщила пресс-служба «Гослото», счастливый билет стоил его обладателю 1200 рублей и был приобретен в одном из лотерейных киосков города. Судьбоносная числовая комбинация, сделавшая москвича мультимиллионером: 03, 27, 25, 17, 12, 28.

Рекордной суммой на сегодняшний день остается выигрыш жителя Сочи в размере 364 685 787 рублей, который пришелся на 21 мая 2017 года.

Как отметила директор по маркетингу и продажам Торгового дома «Столото» Зоя Гафарова, выигрыш жителя Москвы – третий по величине с начала 2017-го года.

При этом она добавила, что если 2015 году лотерейными миллионерами стали 399 участников, то в 2016-м в два раза больше – 712. В этой ситуации нынешний год может побить этот рекорд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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