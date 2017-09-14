«Честно и чисто»: «Справедливая Россия» отказалась признать итоги выборов в Краснодарском крае «Эсеров» снова подвел административный ресурс и предатели

«Справедливая Россия» не признает итоги региональных выборов в Краснодарском крае, поскольку их результаты обусловлены явным административным давлением и многочисленными нарушениями. Об этом говорится в заявлении лидера партии Сергея Миронова, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

«Результаты партии противоречат независимым оценкам ее рейтинга в регионе, данным с КОИБов, зато полностью соответствуют установкам местных чиновников», – подчеркнул лидер «эсеров».

Миронов обратил внимание, что, по данным независимых социологов, «СР» набирала на Кубани более 6%. Администрацию региона в лице вице-губернатора края по внутренней политике Юрия Бурлачко не устраивало такое положение вещей, и он еще накануне голосования, не стесняясь заявлял, что «Справедливая Россия» не должна пройти в региональное законодательное собрание.

Мы рассматриваем это высказывание <…> как установку-приказ всем участникам избирательного процесса делать все возможное, чтобы партия «Справедливая Россия» не преодолела пятипроцентный барьер.

Лидер «эсеров» отметил, что на 311 участках в Краснодаре членов комиссий с правом совещательного голоса от его партии отказались пускать на участки с самого утра. Вместо них на УИК работали подставные наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса с поддельными документами от «СР».

По словам Миронова, результаты анализа избирательной кампании в Краснодарском крае, а также в сложившейся ситуации в региональном отделении партии показали, что и.о. председателя Совета регионального отделения Денис Хмелевской «предал интересы партии и умышленно занимался деятельностью, наносящей вред партии, в том числе использовал свою должность для проведения на участки лженаблюдателей, препятствовал оперативному расследованию злоупотреблений на избирательных участках».

«Партия не признает избрание депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края Д.Л. Хмелевского, поскольку он оказался избран с помощью незаконной схемы, организованной вице-губернатором Ю.А. Бурлачко», – заявил Миронов и подчеркнул, что Хмелевский будет исключен из партии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.17

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