Думская оппозиция ищет защиту в Конституционном суде

Представители оппозиционных фракций в Госдуме направили в Конституционный суд (КС) запросы, которые касаются правил проведения и подведения итогов выборов. Речь идет о защите партийных списков от снятия во время выборов, а также изменении схемы распределения мандатов в Госдуме, при которой партия-победитель получает намного больше депутатских мест, чем выиграла на самом деле, пишет «Коммерсантъ».

В одном из запросов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» хотят доказать, что нельзя отменять регистрацию избирательного объединения, если список кандидатов заметно сократился в ходе кампании, так как это ограничивает конституционное право быть избранными.

Как отмечает издание, сейчас комиссии вправе снять с выборов весь список, если из него во время выборов выбыли кандидаты. Согласно ст. 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», для этого во время выборов в Госдуму из него должны выбыть 25% кандидатов, с региональных и муниципальных – 50%.

Партийцы чаще всего сталкиваются с проблемой во время выборов в муниципальные советы, состоящих в основном из 10-12 депутатов. «Выборы часто проходят по смешанной системе, и партии борются обычно всего за три-четыре мандата, максимум пять», – подчеркнул один из соавторов запроса, глава комитета Госдумы по местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).

Он обратил внимание, что на местных выборах в списках может быть не больше десяти кандидатов. «Но если пятеро из них по каким-то причинам отказались от участия в выборах, то почему надо снимать и других пятерых, которые хотят стать депутатами?» – недоумевает Диденко.

Отметим, по вопросу снятия «списка с выборов» КС в 2000 году уже указывал: «Отказ от участия в выборах кандидата в депутаты, а равно исключение его из списка по инициативе избирательного объединения или по инициативе Центризбиркома не может рассматриваться как основание для ограничения пассивного избирательного права других кандидатов, входящих в список».

Вместе с тем депутаты попросили КС оценить и нынешний порядок распределения мест между партиями в Госдуме. Оппозиционеров не устраивает, что партиям, победившим на выборах, достается часть мандатов за счет тех избирательных объединений, которые не прошли в Госдуму, а наибольший «бонус» перепадает партии большинства.

Кроме того, указывают они, партия может доминировать в Госдуме лишь за счет присоединившихся одномандатников. Список «Единой России» в 2016 году получил поддержку 54,2% избирателей, а в Госдуме занимает 76,2% депутатских мест, утверждается в запросе. «Если правящей партии симпатизирует чуть более половины избирателей, то ровно такая же доля мест ей и полагается в парламенте», – подчеркивает Диденко.

По мнению депутатов, нынешняя схема распределения мандатов противоречит Конституции, потому что ущемляет активное избирательное право россиян. Диденко напомнил, что в Госдуме прошлого созыва депутат Дмитрий Гудков вносил законопроект (остался не рассмотренным), согласно которому партия, набравшая, к примеру, 50% голосов на выборах, получает половину мест в Госдуме, а поделены они будут между победителями в одномандатных округах. В этом направлении должен двигаться нынешний созыв по итогам решения КС, считает Диденко.

«Когда-нибудь этот переход к связанной смешанной системе, наверное, произойдет»,– считает сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин. Но пока, по его прогнозу, КС «поступит, скорее всего, формально и не обнаружит противоречий Конституции». «Потому что правила распределения мандатов устанавливает законодатель, а Конституция не запрещает законодателю принимать политические решения,– пояснил эксперт.– И если кто-то считает эти правила несправедливыми – пусть меняет законодателя».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.09.17

Наказание для авиадебоширов хотят увеличить в 20 раз. / «Промсвязьбанк» и «Возрождение» решили слиться. / Из 19 кораблей ВМФ Британии в море могут выйти лишь шесть. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»