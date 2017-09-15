Пятница, 15 сентября 2017, 15:43 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Москву забрёл лось и оказал сопротивление полиции

В Москву забрёл лось и оказал сопротивление полиции

Сегодня жители Москвы наблюдали около станции метро «Выхино» необычное происшествие. Сотрудники полиции пытались задержать дикого лося, который почему-то забрел на территорию города.

Судя по кадрам пользователей в Instagram, животное оказывало сопротивление полиции: лось пытался сбежать.

По данным источников РИА «Новости», в итоге полицейские все-таки смогли задержать животное. Сообщается, что лось будет передан егерям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

Тарифы на капремонт могут пересмотреть из-за нового указа Минстроя РФ: на сколько больше придется платить свердловчанам?. / Глава ФСИН знал о махинациях своего заместителя до его задержания. / ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5% и допустил ее дальнейшее снижение.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

СМИ: Китайцы займут денег у ВТБ для покупки «Роснефти»

Выборы /

Поклонская рассказала о своих амбициях на президентских выборах

Екатеринбург /

Тарифы на капремонт могут пересмотреть из-за нового указа Минстроя РФ: на сколько больше придется платить свердловчанам?

Глава ФСИН знал о махинациях своего заместителя до его задержания

Финансы /

ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5% и допустил ее дальнейшее снижение

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости