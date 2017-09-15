В Москву забрёл лось и оказал сопротивление полиции

Сегодня жители Москвы наблюдали около станции метро «Выхино» необычное происшествие. Сотрудники полиции пытались задержать дикого лося, который почему-то забрел на территорию города.

Судя по кадрам пользователей в Instagram, животное оказывало сопротивление полиции: лось пытался сбежать.

По данным источников РИА «Новости», в итоге полицейские все-таки смогли задержать животное. Сообщается, что лось будет передан егерям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

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