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Дикий лось чуть не утонул в столичном пруду

Дикий лось чуть не утонул в столичном пруду

В Москве спасателям удалось спасти дикого лося, который сначала очутился около станции метро «Выхино», а затем сбежал от полиции и чуть не утонул в пруду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

После побега лось оказался в Большом Графском пруду в двух километрах от метро. Спасателям пришлось использовать надувную лодку, чтобы добраться до животного и вытащить его на берег, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщил РИА «Новый День», полицейские пытались задержать лося на северо-востоке Москвы. На видеозаписи, опубликованной в сети видно, что животное выбежало на проезжую часть.

Москва, Мария Вяткина

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© 2017, РИА «Новый День»

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