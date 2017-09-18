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Московская полиция опровергла сообщения о взрывном устройстве в жилом доме

Московская полиция опровергла сообщения о взрывном устройстве в жилом доме

Московская полиция опровергла информацию об обнаружении взрывного устройства в жилом доме на Дмитровском шоссе.

«Размещенная в ряде СМИ информация об обнаружении 18 сентября 2017 года в одном из домов на Дмитровском шоссе самодельного взрывного устройства и проведенной эвакуации жителей жилого дома не соответствует действительности», – говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве, передает РИА «Новости».

Москва, Светлана Антонова

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© 2017, РИА «Новый День»

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