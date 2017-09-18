Московская полиция опровергла сообщения о взрывном устройстве в жилом доме

Московская полиция опровергла информацию об обнаружении взрывного устройства в жилом доме на Дмитровском шоссе.
«Размещенная в ряде СМИ информация об обнаружении 18 сентября 2017 года в одном из домов на Дмитровском шоссе самодельного взрывного устройства и проведенной эвакуации жителей жилого дома не соответствует действительности», – говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве, передает РИА «Новости».
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 18.09.17
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