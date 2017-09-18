Понедельник, 18 сентября 2017, 15:11 мск

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В жилом доме на севере Москвы обнаружена бомба

В жилом доме на севере Москвы обнаружена бомба

В Москве в жилом доме на севере Москвы обнаружено взрывное устройство. Инцидент произошел в доме №42 на Дмитровском шоссе.

Сотрудники «Мосприроды», которые проводили ремонт в своем новом офисе, обратили внимание на неприметную сумку, оставленную в помещении на первом этаже, Life.ru.

На место происшествия прибыли саперы и кинологи. Изъятое взрывное устройство было направлено на исследование.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.09.17

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