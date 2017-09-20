Депутат от «Яблока» впервые возглавила муниципальный округ в Москве

Муниципальный округ в Москве впервые возглавила представительница партии «Яблоко» – депутат Совета Гагаринского района столицы Елена Русакова, избранная 10 сентября на второй срок. Ее кандидатура была одобрена накануне тайным голосованием.

Как отмечает пресс-служба партии, в Гагаринском районе «Яблоко» получило все 12 мандатов в местном Совете, а на участке, где голосовал президент России Владимир Путин, набрало в четыре раза больше голосов, чем «Единая Россия».

По словам Русаковой, среди приоритетов в работе нового состав Совета – вопросы, связанные с землепользованием и незаконной застройкой, а также благоустройством.

«В большинстве случаев мы с жителями района отбили проекты незаконных строек, – отметила Русакова. – Но в отдельных случаях наших усилий, ресурса одного депутата не хватило и строительство было начато. Теперь мы сможем выступать всем составом Совета и наши шансы повышаются».

Глава округа пообещала приложить все усилия, чтобы вернуть полномочия местному Совету, «которые московские власти последовательно передавали префектурам и мэрии еще со времен руководства городом Юрием Лужковым».

В партии считают, что шансы возглавить округа есть у представителей «Яблока» еще в пяти районах, где «яблочники» добилось большинства на прошедших выборах. В частности, на Якиманке и в Тропарево-Никулино – 9 мандатов из 10, в Тверском районе – 9 из 12, в Хамовниках – 9 из 15, в Ломоносовском 6 из 10.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.17

Телефонные террористы не унимаются: в Москве эвакуированы 14 управ. / Задержаны подозреваемые в поджоге машин около адвокатского бюро в центре Москвы. / Новая «Матильда». Коммунисты требуют запретить английскую комедию «Смерть Сталина». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»