Роскомнадзор ополчился на Facebook: пригрозил блокировкой

В 2018 году Facebook должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае популярная соцсеть прекратит работу на территории РФ. Об этом сообщил сегодня Роскомнадзора Александр Жаров.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», – подчеркнул Жаров, слова которого цитирует «Интерфакс».

Глава Роскомнадзора отметил, что его ведомство будет добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. «В 2018 году все будет точно», – уточнил Жаров.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», – пояснил он.

По его словам, позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало. «У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим», – добавил глава Роскомнадзора.

Стоит отметить, что это заявление прозвучало на фоне недавнего решения главы Facebook Марка Цукерберга передать американскому Конгрессу информацию о политической рекламе, якобы купленной российскими компаниями в социальной сети в период президентских выборов в США.

На прошлой неделе Цукерберг, выступая в прямом эфире на Facebook из штаб-квартиры компании в Менло-Парке в Калифорнии, заявил, что речь идет о трех политических рекламных объявлениях.

«Мы продолжим расследовать то, что произошло в Facebook на этих выборах. Мы можем выяснить больше, и если мы это сделаем, мы продолжим работать с правительством», – отметил Цукерберг.

Напомним, поправки к закону «О персональных данных» вступили в силу в сентябре 2015 года. Согласно этому документу, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими Интрнет-пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Москва, Светлана Антонова

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