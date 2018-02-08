Facebook проверят на соответствие российским законам

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проведет проверку деятельности социальной сети Facebook на соответствие законодательству РФ.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров встретился в Москве с представителями Facebook – руководителем по связям с государственными организациями Евросоюза Томасом Кристенсеном и директором по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех.

«Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении «Фейсбук» будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В рамках подготовки к комплексной проверке надзорная служба и Facebook договорились об обмене необходимой информацией.

Напомним, поправки к закону «О персональных данных» вступили в силу в сентябре 2015 года. Согласно этому документу, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими Интрнет-пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.

В сентябре 2017 года Жаров заявил, что в 2018 году Facebook должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае популярная соцсеть прекратит работу на территории РФ. Ранее за несоблюдение этого закона уже была заблокирована соцсеть LinkedIn.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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