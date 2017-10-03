Зачистка в «Фейсбуке»: заблокирован аккаунт известного политтехнолога

Социальная сеть «Фейсбук» продолжает политическую «чистку» в российском сегменте. Как считает известный политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, чью страницу «Фейсбук» в очередной раз заблокировал, «ангажированность» соцсети, ее попытки повлиять на общественное мнение в России вредят ее репутации и сокращают аудиторию.

«Фейсбук» блокирует меня регулярно, по сути дела, каждые три месяца. В прошлый раз меня заблокировали за то, что в комментарии какому-то посту я допустил слово «хохлы», – сообщил Матвейчев в интервью РИА «Новый День».

Он отметил, что в этот раз о причинах блокировки ему не сообщали. «Возможно, что это связано с постом, чужим, про Цукерберга, в котором говорилось, что он занял определенную политическую позицию на американском поле. У меня был по отношению к этому недружественный комментарий – что «Фейсбук» политически ангажирован. По всей видимости, они сочли это неправильным», – предположил политтехнолог.

Матвейчев выразил уверенность в том, что такая позиция соцсети вредит ее репутации.

«За оскорбление русских они не блокируют. Например, за слово «москали» никто никого не блокирует. Здесь явно прослеживается односторонность», – обратил внимание эксперт.

«Если «Фейсбук» продолжит свою абсолютно ангажированную политическую позицию, будет продолжать манипулировать российским общественным мнением: блокировать одну политическую позицию и давать зеленый свет другой, то лучше бы было, чтобы его заблокировали в России», – считает Матвейчев.

В этой связи он обратил внимание, что сейчас в Интернете есть нейтральные социальные сети, в том числе и российские, где люди могут спокойной общаться.

«Если его («Фейсбук») заблокируют, я буду не против, я буду только приветствовать», – заключил Матвейчев.

Как сообщал РИА «Новый День», чуть меньше двух недель назад глава «Фейсбук» Марк Цукерберг в прямом эфире из штаб-квартиры компании в Менло-Парке в Калифорнии, заявил, что граждане РФ якобы заказывали рекламу в соцсети через фальшивые аккаунты с целью влияния на ход выборов президента США. Он пообещал передать Конгрессу соответствующую информацию.

Спустя несколько дней глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что «Фейсбук» может быть заблокирована на территории РФ в 2018 году, если его администрация не выполнит требование закона, согласно которому любая российская или зарубежная компания, должна хранить персональные данные граждан РФ с использованием баз данных, находящихся только территории России.

Ранее за несоблюдение этого закона уже была заблокирована соцсеть LinkedIn.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.17

Ученые: Технические уведомления в смартфонах портят нервы пользователям. / В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня. / Ученые рассказали о гигантском сердце на Солнце: «Это знак землянам». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»