Скандал в Минобороны РФ: под стражу взят начальник продовольственного управления

Дело о рекордной взятке в Минобороны получило новое продолжение. Вслед за начальником отдела технического обеспечения продовольственного управления Александром Вакулиным под стражу взят его непосредственный руководитель – глава управления полковник Александр Бережной. Им обоим инкриминируются хищение около 20 млн рублей и взятки на 368 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет об исполнении контракта петербургской компанией «Профбизнес» на поставку различной «пищевой» спецтехники, а также за оказание им общего покровительства различных коммерсантов и помощь им при заключении новых контрактов.

Вакулин и Бережной обжаловали свой арест, санкционированный 235-м гарнизонным судом Москвы в вышестоящей инстанции – Московском окружном военном суде. Защита Бережного просила изменить меру пресечения полковнику на домашний арест или залог. Однако ссылки адвокатов на безупречную биографию, положительные отзывы и госнаграды не помогли – даже медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Суд посчитал, что инкриминируемые статьи относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. Теперь свое 45-летие, которое состоится в ближайшую субботу, Бережной встретит в камере.

Как отмечает издание, как и в случае с Васкулиным, совершение преступлений Бережным подтверждается «последовательными показаниями допрошенного в качестве подозреваемого, а затем обвиняемого» бизнесмена. Имя предпринимателя не называлось, но сообщалось, что он подробно расписал «роль и конкретные действия» офицеров «при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежного вознаграждения».

О крупнейшей взятке в 368 млн рублей в Минобороны РФ стало известно накануне. По данным «Ъ», первоначально подозреваемым был начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления министерства Александр Вакулин, который был арестован до 29 октября.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.09.17

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