Офицер Минобороны установил рекорд по размеру взятки

Сотрудники Следственного комитета ведут расследование уголовного дела о крупнейшей взятке в истории Минобороны. Она составила 368 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, такую сумму получил начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления министерства Александр Вакулин. За эти деньги он обеспечил заключение контрактов на поставку спецтехники.

Следователей заинтересовали 12 контрактов, заключенные между Минобороны и рядом организаций, на общую сумму в 2,2 млрд рублей. Контракты подразумевали поставки автомобильных цистерн, прицепных кухонь и передвижных пекарен. Петербургское управление ФАС обнаружило в сделке картельный сговор. «Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам», – говорится в сообщении УФАС.

Кроме того, антимонопольщики выяснили, что в ходе выполнения этих контрактов было похищено 20 млн рублей за счет поставок некачественной техники. Полковнику Вакулину предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, он способствовал заключению упомянутых контрактов, а также оказывал заплатившим ему бизнесменам «общее покровительство». Вакулину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября.

Москва, Иван Гридин

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