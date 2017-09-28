СМИ: В Москве с октября ухудшится качество сотовой связи

Решение московской мэрии обновить фонарные столбы в исторической части города отбросит столицу на десятилетия назад. Из-за демонтажа прежних «мачт освещения» будут ликвидированы базовые станции сотовых операторов, что приведет к ухудшению качество сотовой связи практически во всей Москве, пишут «Ведомости».

По данным Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, большинство вышек связи в городе находится на фонарных столбах центре города – там установлено не менее 100 опор с 300 базовых станций.

Издание отмечает, что Tele2 базирует на столбах 90% своих станций, МТС – 30-40%. Кроме этого, там есть и станции «Вымпелкома», «Мегафона», репродукторы экстренного оповещения МЧС и точки доступа бесплатной сети Wi-Fi. При отключении такой значительной части вышек качество сигнала и плотность покрытия значительно ухудшится не только в центральных районах столицы, но и в других частях города.

Сообщается, что окончательное решение вопроса о расторжении договоров аренды фонарных столбов сотовыми операторами с учетом необходимости демонтажа оборудования в Центральном административном округе будет принято до 3 октября. Департамент ЖКХ Москвы уже отдал соответствующее поручение «Моссвету» и Объединенной энергетической компании (ОЭК).

Москва, Мария Вяткина

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