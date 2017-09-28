Власти Москвы успокаивают: сотовая связь в центре столицы не пострадает

Власти Москвы выступили с успокаивающим заявлением в связи с опасениями ухудшения качества сотовой связи в связи с реконструкцией центра столицы. Как заверил глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев, никаких решений по ликвидации телекоммуникационного оборудования операторов сотовой связи в Москве на сегодняшний момент нет.

По словам чиновника, в ближайшее время совместно с операторами сотовой связи будет утверждена новая концепция размещения необходимого телекоммуникационного оборудования с точной адресной привязкой.

«В этой связи заявления о снижении качества обеспечения сотовой связи в городе не имеют под собой никаких оснований», – сказал Гасангаджиев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Напомним, сегодня газета «Ведомости» сообщила, что качество сотовой связи в центре Москве может значительно ухудшиться из-за возможного демонтажа телекоммуникационного оборудования с фонарных столбов в рамках программы «Моя улица».

Руководитель департамента напомнил, что применяемые ранее методы размещения сетевого коммуникационного оборудования допускали наличие множества наружных подводок кабелей. По его словам, подход к организации размещения оборудования сотовой связи должен быть организован без нарушения архитектурного облика города в зонах, необходимых для обеспечения гарантированного покрытия.

«Подтверждением стабильности функционирования сотовой связи является тот факт, что на время производства работ в рамках программы «Моя улица» происходил локальный демонтаж телекоммуникационного оборудования, при этом снижения качества связи зафиксировано не было», – заверил Гасангаджиев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.09.17

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