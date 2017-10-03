Глава ГИБДД: Москва – самый безопасный город для пешеходов

Москва является самым безопасным городом России для пешеходов. Об этом сегодня заявил глава ГИБДД России Михаил Черников. По его словам, уровень аварийности с участием пешеходов в столице минимизирован за счет «правильных» пешеходных переходов.

Черников обратил внимание, что нарушения пешеходами правил дорожного движения во многом обусловлены невнимательностью, разговорами по телефону и прослушиванием музыки на ходу.

«Я думаю, что ситуация, когда пешеход умышленно побежит на красный сигнал светофора, чтобы перейти дорогу – это редкий случай, исключительный», – цитирует Черникова РИА «Новости».

При этом глава ГИБДД отметил, что штраф не может быть главным средством наведении порядка на дорогах, а при фиксации нарушения пешеходами им нужно разъяснять правила дорожного движения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.17

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