В России вырастут штрафы за непропуск пешеходов

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение размеров штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Согласно документу, поправки будут внесены в КоАП. В результате административный штраф за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, вырастет до 1500-2500 рублей, передает РИА «Новости». В настоящее время максимальный размер взыскания составляет 1500 рублей.

По словам депутата Андрея Исаева, повышение штрафов было признано эффективной мерой в борьбе с недобросовестными водителями. «Но началась вторая волна: подняли голову автомобильные хулиганы. Теперь размер штрафа еще увеличивается, он будет от 1500 до 2500 рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста», – отметил парламентарий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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