Новый посол США и президент РФ обменялись любезностями

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял верительную грамоту нового посла США в России Джона Хантсмана. На церемонии в Кремле глава российского государства и глава американской дипмиссии обменялись любезностями, сказав, что рассчитывают на восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном.

«В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах», – заявил Хантсман, слова которого цитирует «Интерфакс».

Посол также добавил, что намерен проводить встречи с гражданами России из «самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России».

Со своей стороны президент РФ в своем обращении к Хантсману отметил, что нынешний уровень двухсторонних отношений «не может вызывать удовлетворения».

«Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела», – сказал Путин.

Глава российского государства также выразил соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе, где произошло массовое убийство.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.10.17

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