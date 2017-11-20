Посол США в России обсудил торговлю со свердловским губернатором

Сегодня в Екатеринбурге, как и ожидалось, прошла встреча посла США в России Джона Хантсмана и губернатора Свердловской области.

В ходе встречи политики обсудили товарооборот между уральским регионом и США, сообщает в своем твиттере глава пресс-службы посольства Мария Олсон. Товарооборот сейчас составляет около 1,4 млрд долларов. Хантсман и Куйвашев поговорили о том, как эту цифру увеличить.

Новый посол также встретился и с главой города Евгением Ройзманом. Их тема беседы оказалась иная – исторические связи между Екатеринбургом и США.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру экс-губернатора Юты 56-летнего Джона Хантсмана на пост посла США в России в середине июля. Хантсман известен как жесткий критик политики Обамы по отношению к России. Он призывал Обаму вести более жесткий курс в отношении Москвы. В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман резко критиковал политику перезагрузки в отношениях России и США, которую проводила американская администрация. По его мнению, Вашингтон преуменьшал степень угрозы со стороны Москвы. Вместе с тем, он выступал за сотрудничество между двумя странами в сфере контроля над вооружениями.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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