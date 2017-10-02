Новый посол США в России прилетел в Москву и завтра посетит Кремль

Новый посол США в России Джон Хантсман вместе с супругой Мэри Кэй прибыл в Москву утром 2 октября. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

Отмечается, что 29 сентября Хантсман принял присягу в качестве главы диппредставительства Штатов в России. Днем ранее американский сенат утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ. Во вторник, 3 октября, новый американский посол вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

Как сообщал «Новый День», президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру экс-губернатора Юты 56-летнего Джона Хантсмана на пост посла США в России в середине июля. Ранее, в марте телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что Хантсман принял предложение Трампа возглавить дипмиссию США в России.

Республиканец Джон Хантсман до своего нового назначения возглавлял влиятельный политологический центр Атлантический совет. У него есть опыт дипломатической работы – Хантсман работал послом в Сингапуре (при президенте Джордже Буше – 1992-1993 годы) и Китае – при Бараке Обаме (2009-2011 годы). Пост губернатора в Юте Хантсман занимал с 2005 по 2009 годы. В 2012 году Хантсман выдвинулся в президенты Соединенных Штатов от республиканцев, но в итоге объявил о своем выходе из президентской гонки в пользу Митта Ромни.

Хантсман известен как жесткий критик политики Обамы по отношению к России. Он призывал Обаму вести более жесткий курс в отношении Москвы. В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман резко критиковал политику перезагрузки в отношениях России и США, которую проводила американская администрация. По его мнению, Вашингтон преуменьшал степень угрозы со стороны Москвы. Вместе с тем, он выступал за сотрудничество между двумя странами в сфере контроля над вооружениями.

Ранее в Совфеде, комментируя сообщения о назначении Хантсмана послом в Россию, выразили сомнение в улучшении отношений России и США при новом главе американского посольства в Москве. «Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман – глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России, – отмечал сенатор Алексей Пушков в своем твиттере. – Точно не голубь». Политик подчеркивал, что «Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против ИГ («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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