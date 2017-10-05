Мосгорсуд неожиданно отменил арест Леонида Волкова

Московский городской суд принял неожиданное решение: административный арест за повторное нарушение порядка организации проведения митингов и демонстраций для соратника Алексея Навального Леонида Волкова отменен. Оппозиционер отпущен из-под стражи.

«Я не понял, что это было, но постановление отменено», – отметил Волвок в своем микроблоге и добавил, что предстоит новое рассмотрение его дела в Нижнем Новгороде.

Как сообщал «Новый День», после ареста 2 октября Волков объявил голодовку, считая решение суда политически мотивированным и противозаконным.

Он был задержан в Нижнем Новгороде. 29 сентября Волков пришел в отдел полиции, чтобы подать заявление о воспрепятствовании проведению митинга Навального. Там в его отношении составили административный протокол, так как акция была не согласована властями, и препроводили в аэропорт для возвращения в Москву.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.17

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