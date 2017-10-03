Вторник, 3 октября 2017, 13:07 мск

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Бывший екатеринбуржец Леонид Волков объявил голодовку

Бывший екатеринбуржец Леонид Волков объявил голодовку
Леонид Волков справа

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы, а ныне соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил в соцсетях, что объявляет голодовку.

«Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста – голодовка», – написал он в твиттере. Он также не в самых цензурных выражениях потребовал отпустить его и Навального и дать им «нормально вести кампанию».

Напомним, скандального политика Алексея Навального за его призывы к участию в несанкционированных властями акциях протеста. Вчера он был приговорен к 20 суткам ареста.

Леонид Волков был избран депутатом ЕГД в 2008 году, однако еще до окончания своих полномочий фактически покинул Екатеринбург и своих избирателей ради Навального, после чего на некоторое время эмигрировал в Люксембург.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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