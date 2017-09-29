Допризывался: в Москве полиция задержала Алексея Навального

В Москве сотрудники полиции задержали скандального политика Алексея Навального. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, поводом для этого стали его призывы к участию в несанкционированных властями акциях протеста.

«Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан А. Навальный. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства», – говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем полиция призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Ранее сообщалось, в ближайшие три дня в различных городах России пройдут уличные акции, в том числе в Петербурге, Челябинске и Курске. Сам Навальный сообщил в своем аккаунте в Instagram, что был задержан в Москве перед отъездом в Нижний Новгород, где протестное выступление не согласовано.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.09.17

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