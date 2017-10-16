Наконец-то: ФАС признала цены на авиабилеты cлишком высокими

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает высокой стоимость авиаперевозок в стране – авиакомпании должны в течение двух недель предоставить документы по ценообразованию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В случае непредоставления информации к авиакомпаниям будут применены меры административного воздействия.

По словам представителя ФАС, все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления причин формирования высоких цен на авиабилеты, согласно поручению, которое дал президент РФ.

При этом в ведомстве отметили, что направление антимонопольным органом запросов в компании – стандартная процедура, которая не должна вызывать панику у хозяйствующих субъектов. «Вся «шумиха», которая поднимается вокруг этой ситуации, больше похожа на попытку переключить внимание с главного вопроса – сложившейся проблемы с высокими ценами на авиаперевозки», – подчеркнули в ФАС.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.10.17

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