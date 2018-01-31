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Среда, 31 января 2018, 16:42 мск

Транспорт

ФАС уличила российские авиакомпании в ручном завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам полугодовой проверки выяснила, что авиакомпании вручную завышают цены на перелеты, руководствуясь субъективными и абстрактными понятиями. Ни о каком автоматическом расчете стоимости перевозок в зависимости от спроса и предложения речи, как оказалось, не идет.

То, что цены на авиабилеты слишком высокие, ФАС признала в октябре. Тогда служба обязала авиакомпании предоставить документы по ценообразованию. В случае непредоставления информации авиаперевозчикам грозили мерами административного воздействия.

«Мы точно установили, что никакая не машина (рассчитывает цены – прим. ред.), а делается это алгоритмами вручную. И творцами является никакой не робот, которого нам предлагают, а люди. Делают это люди, ориентируясь на очень абстрактное представление о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины. Я думаю, что это ничем не обоснованно»,– цитирует Артемьева РИА «Новости».

Глава ФАС пообещал изменить алгоритмы образования цен на авиабилеты. Эту задачу ведомство реализует совместно с авиакомпаниями, «руководствуясь здравым смыслом».

Артемьев также сообщил, что во избежание необоснованного подорожания перелетов в будущем ФАС намерена не допускать попытки несанкционированного ручного вмешательства, не основанного на серьезных доказательствах спроса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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