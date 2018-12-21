ФАС пожурила «Аэрофлот» из-за цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на внутрироссийских рейсах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отметила антимонопольная служба, из-за большого количества обращений пассажиров по случаям резкого изменения цен билетов на один и тот же рейс, класс обслуживания и дату вылета, авиаперевозчику «следует разработать и утвердить коммерческую (ценовую) политику».

ФАС обращает внимание на то, что «Аэрофлот» занимает доминирующее положении более чем на 100 внутрироссийских маршрутах. В связи с этим ценовая политика авиакомпании отслеживается антимонопольной службой, указывается в сообщении. «Особое внимание обращается на изменения в ценах на билеты одного и того же подкласса, в сегменте эконом-класса, по мере приближения срока вылета», – уточнили в ФАС.

Как сообщал «Новый День», в январе глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что авиакомпании вручную завышают цены на перелеты, руководствуясь субъективными и абстрактными понятиями. Ни о каком автоматическом расчете стоимости перевозок в зависимости от спроса и предложения речи, как выяснилось по итогам полугодовой проверки, не идет.

Артемьев пообещал изменить алгоритмы образования цен на авиабилеты. Эту задачу, по его словам, ведомство реализует совместно с авиакомпаниями, «руководствуясь здравым смыслом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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