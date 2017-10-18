Советская олимпийская чемпионка вспомнила об изнасиловании 27-летней давности

Двукратная олимпийская чемпионка – советская гимнастка из Украины Татьяна Гуцу сообщила об изнасиловании 27 летней давности. В преступлении, которое в ее отношении было совершено в 1991 году, спортсменка обвинила своего экс-партнера по сборной СССР из Белоруссии – шестикратного победителя Игр-1992 Виталия Щербо.

Признание опубликовано 41-летней спортсменкой в Facebook, которая таким образом присоединилась к движению Me too, возникшему в связи со скандалом вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна, который был уличен в многочисленных домогательствах.

«Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году – Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в тюрьме собственных страхов долгие годы. Я знаю, что ты будешь пытаться защитить себя. Но мои доказательства – сильнее твоих слов», – пишет Гуцу.

Она также укоряет других партнеров по команде, не защитивших ее. «Татьяна Торопова, которую я считала подругой, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда я нуждалась в тебе больше всего. Ты была там, все слышала, но не стала меня защищать. Рустам Шарипов, спасибо, что так здорово защищал своего друга и не стал помогать мне, маленькой 15-летней девочке».

Спортсменка заявляет, что теперь она «сильна как никогда» и намерена помогать другим, оказавшимся в подобной ситуации.

Отметим, что в настоящий момент Гуцу и Щербо работают тренерами в США.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.17

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