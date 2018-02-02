Гимнаст Щербо будет судиться с экс-коллегой по сборной СССР, обвинившей его в изнасиловании

Советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо назвал бывшую коллегу по сборной Татьяну Гуцу неадекватной и заявил, что будет судиться с ней из-за обвинений в изнасиловании, якобы совершенном в 1991 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. С самого начала я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание», – заявил Щерба (цитата по «Интерфаксу»).

По словам гимнаста, Гуцу говорит ложь. «Как суд пройдет, как все это закончится – если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, – тогда можно. Сейчас нечего говорить», – отметил Щербо.

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года двукратная олимпийская чемпионка – советская гимнастка из Украины Татьяна Гуцу сообщила об изнасиловании 27 летней давности. В преступлении, которое в ее отношении было совершено в 1991 году, спортсменка обвинила своего экс-партнера по сборной СССР из Белоруссии – шестикратного победителя Игр-1992 Виталия Щербо.

Признание 41-летняя спортсменка опубликовала в Facebook, таким образом присоединившись к движению «Me too», возникшему после скандала вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна, который был уличен в многочисленных домогательствах.

«Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году – Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в тюрьме собственных страхов долгие годы. Я знаю, что ты будешь пытаться защитить себя. Но мои доказательства – сильнее твоих слов», – писала Гуцу.

Отметим, что в настоящий момент Гуцу и Щербо проживают в США.

Минск, Ольга Ветрова

Минск. Другие новости 02.02.18

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