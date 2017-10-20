Губернаторопад и его последствия: первый Байкальский политический форум начинает работу

В Иркутской области начал работу первый Байкальский политический форум, который собрал ведущих специалистов политконсалтинга. Эксперты намерены обсудить главную предстоящую кампанию 2018 года – выборы президента РФ, а также крупные региональные выборы.

Организаторы форума, которыми выступили Российская Ассоциация политических консультантов, Комитет по политическим технологиям РАСО, Центр стратегических коммуникаций и Ассоциация юристов России, пригласили к обсуждению актуальных тем, продиктованных нынешней политической повесткой, целый ряд видных экспертов, готовых раскрыть суть последних и предстоящих событий, связанных с избирательными кампаниями.

В первый день форума запланированы выступления руководителя технологического департамента ЦИК «Единой России» Дмитрия Денисова, который расскажет о перспективах партийной конкуренции, заместителя генерального директора Института региональных проблем Ильи Малякина о недавнем губернаторпаде, а также известного политконсультанта Дмитрия Гусева – эксперт намерен раскрыть тенденции и основные риски предстоящих президентских выборов. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко расскажет о европейском опыте последних избирательных кампаний.

В ходе панельной дискуссии о региональных выборах руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов выступит с докладом о социальных конфликтах и их влиянии на политические процессы, директор «Центра прикладных исследований и программ» Антон Садкин обрисует последствия масштабной смены губернаторов, а региональный координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Алексей Петров продемонстрирует, каким образом действовали новеллы в законодательстве на примерах избирательных кампаний в Сибири.

Первый Байкальский политический форум, в котором планируется выступления порядка 50 крупных экспертов, продлится три дня.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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