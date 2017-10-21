Турецкие помидоры пустят в Россию в обмен на газовый поток: правительство РФ согласовало условия

Правительство РФ согласовало разрешительные документы на поставку в Россию из Турции 50 тысяч тонн помидоров. Как сообщил министр энергетики Александр Новак, который является председателем российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, ограничения на импорт, как и анонсировалось ранее, будут сняты с 1 ноября.

«Такое решение подготовлено о возможности поставок с 1 ноября», – сказал Новак, слова которого цитирует РИА «Новости». По словам министра, поставки уже согласованы профильными ведомствами.

Стоит отметить, что накануне стало известно, что Россия разрешит нескольким турецким предприятиям ввозить баклажаны и гранаты, поставки которых, как и помидоров, были запрещены с 2016 года после обострения отношений двух стран в связи с атакой турецких ВВС российского Су-24 в Сирии.

Как сообщила RNS представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, инспекция показала, что из предложенных министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции предприятий, по предварительным данным, российским требованиям отвечают 24 по выращиванию гранатов и 7 – по баклажанам. По ее словам, ввоз продукции будет разрешен с 30 октября.

Примечательно, что сегодня же стало известно, что Турция выдала «Газпрому» положительное заключение на отчет о воздействии на окружающую среду (ОВОС) на последний участок проекта «Турецкий поток», передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского.

Как сообщалось ранее, «Газпром» строит газопровод «Турецкий поток» через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год предназначена для турецкого рынка, вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы. Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. Строительство первой нитки газопровода началось в мае 2017 и должно быть завершено в марте 2018 года, а второй – в 2019 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.10.17

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