Читаем и смеемся: окно в квартире вице-премьера РФ треснуло само

Стали известны новые подробности «обстрела» окон квартиры вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Как выяснилось, уголовное дело по данному факту закрыто, поскольку стекло треснуло само, пишет «Московский комсомолец».

Согласно заключению экспертов, стекло в квартире Рогозина треснуло не от воздействия пули, а по причине других факторов – вероятно стеклопакет треснул потому, что оказался некачественным.

Напомним, ЧП произошло 14 октября. Уборщица Рогозина обнаружила в элитном жилом комплексе на Староволынской улице разбитый стеклопакет. Она сообщила об этом в управляющую компанию, Кроме этого об инциденте было доложено в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Главной версией событий стало то, что в окно стреляли из пневматического оружия из квартир напротив, где проживают семьи с подростками. Однако опросы жильцов не подтвердили это предположение.

Сам вице-премьер иронично отреагировал на шумиху вокруг этого инцидента. «Ну вот о чем они пишут? Больше не о чем? Читаем с женой и смеёмся», – отметил он на своей станице в «Фейсбуке».

Москва, Мария Вяткина

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