В Москве неизвестный выстрелил в окно квартиры Дмитрия Рогозина

Неизвестный выстрелил в окно квартиры, собственником которой является вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошел еще 14 октября на западе Москвы. По данным РЕН-ТВ, речь идет об элитном жилом комплексе «Ближняя дача» на улице Староволынской.

«Из пневматики один раз кто-то лупанул. Были полицейские», – прокомментировали охранники ЖК. Они подтвердили, что стреляли по окну квартиры именно Рогозина.

Пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе вице-премьера эту информацию не комментируют.

Москва, Ольга Ветрова

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