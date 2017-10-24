В Москве неизвестный выстрелил в окно квартиры Дмитрия Рогозина

Неизвестный выстрелил в окно квартиры, собственником которой является вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент произошел еще 14 октября на западе Москвы. По данным РЕН-ТВ, речь идет об элитном жилом комплексе «Ближняя дача» на улице Староволынской.
«Из пневматики один раз кто-то лупанул. Были полицейские», – прокомментировали охранники ЖК. Они подтвердили, что стреляли по окну квартиры именно Рогозина.
Пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе вице-премьера эту информацию не комментируют.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 24.10.17
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