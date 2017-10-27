«День выборов», приметы «губернаторопада», карго-культы и энергия протеста. Чем запомнился первый Байкальский политический форум

Первый Байкальский политический форум, проходивший в Иркутской области 20-22 октября, стал ярким событием в общественно-политической жизни всей страны. В горячих дискуссиях о федеральной и региональной политике, выборах и жизни между избирательными кампаниями, социальных конфликтах и их предотвращении, роли СМИ и настроениях молодежи сошлись лучшие политконсультанты, политологи, социологи и политюристы России, политики, депутаты, общественные деятели, главы городов и районов Сибири и Дальнего Востока.

Организаторами уникальной дискуссионной площадки выступили Российская Ассоциация политических консультантов (РАПК), комитет по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Центр Стратегических Коммуникаций и Ассоциация юристов России.

Время собирать

Политическая реальность нашего времени для специалистов становится не только средой применения профессиональных навыков, но и полем для анализа, дискуссий и совместных действий со многими акторами политики. Если ранее образ политконсультанта и политтехнолога для многих не отличался от комичных персонажей фильма «День выборов», то сейчас о серьезности подхода и развитии профессионального сообщества говорит даже география – основные организаторы Форума политконсультанты из Иркутска (Роза Абдулина), Москвы (Алена Август) и Хабаровска (Даниил Ермилов).

Серьезный подход к анализу и оценке политических перспектив регионов Сибири, где предстоит серия выборов в сентябре 2018 года, а в марте завершится главная федеральная избирательная кампания президента РФ, где возможно применить новые технологии работы с информацией и населением – все это обеспечило Форуму значимую поддержку со стороны принимающей стороны в лице правительства Иркутской области.

При всем накале дискуссий представители различных политических партий, политтехнологи и информационщики смогли найти общий язык в понимании будущего российской политики, которой необходима здоровая конкуренция, идеологическое наполнение партийных предложений и понятный для избирателя контент.

О том, что «Единой России» хотелось бы «померяться бицепсами» с достойными сильными противниками, заявил руководитель технологического департамента ЦИК «Единой России» Дмитрий Денисов (Москва), удививший многих участников Форума откровенностью, открытостью и отсутствием «запретных тем».

Мнением о том, что стабильность политической ситуации зависит от правильно выбранного баланса, поделился мэр Улан-Удэ Александр Голков, чью речь местные СМИ буквально разобрали на цитаты. В столице Бурятии стабилизировать ситуацию будут изменением подхода к выборам мэра – следующие выборы будут прямыми.

Технократы vs популисты

Как и почему происходит смена губернаторов, и каковы приметы такого нового политического явления, как «губернаторопад», рассказал заместитель генерального директора Института региональных проблем Илья Малякин (Москва). Надо сказать, что в ходе подготовки БПФ-2017 список отставленных губернаторов и свеженазначенных ВРИО обновился не раз, так что интерес к теме был несомненен.

Молодые и дерзкие вытесняют из политики старых и скучных, – на примере европейских выборов о ярких победах популистов рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко (Москва).

Дискуссия о том, что происходит в России сейчас и о том, придет ли к нам европейская политическая мода, получилась довольно интересной.

От докладов – к дискуссиям

Это обещание организаторы Форума исполнили «на все сто» – в отличие от многих подобных собраний, на берегу Байкала разговор шел действительно начистоту и даже начинающие политики вступали в спор с признанными мэтрами. Причем речь шла не только и не столько о выборах, но и о полноценной и насыщенной работе между выборами.

О социальных конфликтах и том, как они влияют на политическую картину регионов, как можно и нужно ими управлять и их разрешать, участники Форума подискутировали с руководителем центра урегулирования социальных конфликтов и директором Совета муниципальных образований Московской области Олегом Ивановым.

Свою позицию о том, как меняется избирательное законодательство, и что в этих изменениях на пользу российской демократии, а что во вред, высказал кандидат политических наук, региональный координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Алексей Петров (Иркутск).

О том, как успешно работать в рамках закона, и чем грозит некоторым участникам выборов излишнее усердие в применении имеющегося административного ресурса, рассказала политконсультант Светлана Колотовкина (Иркутск), имеющая большой опыт работы на территории региона, где в 2018 году предстоят выборы в Законодательное собрание.

Петербургский десант на Байкале

Известные политконсультанты из Санкт-Петербурга познакомили участников Форума с интересными темами. Александр Серавин, апологет электронной электоральной политики в России, удивлял аудиторию перспективами повсеместной «смерти» всех, кто в нее не верит. По его мнению, будущее политики – именно в переходе ее во многом в электронный формат.

Исполнительный директор Петербургского GR-клуба Игорь Сопов поделился находками по управлению политической конкуренцией малых партий «сахалинского коммунистического интернационала» в ходе прошедшей избирательной кампании. Он также провел мастер-класс на тему электронных электоральных технологий.

Известный политконсультант Валентин Бианки подискутировал с аудиторией Форума о тех вызовах смены политтехнологий, которые предъявляет нам жизнь и карго-культах политического Интернет-пиара. Быть честными и изобретательными, по его мнению, – теперь не только личная позиция консультанта, но и способ удержаться в политическом пространстве.

Политическое «шаманство», или в чем правда, брат?

Бурятия была представлена на Форуме как известными специалистами, так и начинающими молодыми политиками. Как выяснилось, всем есть что сказать – настолько интересными и обсуждаемыми стали выступления Чингиса Матхеева – о политической консолидации байкальских регионов, Батора Цыбикова – о стратегическом «народном» образе будущего депутата Народного Хурала, который будут выбирать осенью 2018 года, Дмитрия Шишмарева и Саяна Салгандоржиева – о том, на каком языке политикам говорить с молодежью.

В дискуссии относительно роли СМИ в избирательном процессе также ярко прозвучало мнение бурятских специалистов главного редактора ИД «Информполис» Туяны Зондуевой и первого секретаря комитета Бурятского республиканского отделения партии «Коммунисты России» Батодалая Багдаева.

Умрут или выживут СМИ без бюджетных вливаний, насколько честными и достоверными могут они быть, приняли участие спикеры из Петербурга, Москвы и Иркутска Александр Серавин, Валентин Бианки, Алена Август и Роза Абдулина, а также «застрельщик» важного разговора – Павел Степанов, ведущий ТК «Россия-1», «Россия-24», руководитель «Клуба публичной политики» в Иркутске.

От образов – к действиям

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Иркутской области Андрей Лабыгин выдал аудитории Форума рецепт политического долголетия и успешного образа в предстоящей избирательной кампании, сделав это элегантно и четко.

Политтехнолог, директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев (Барнаул) рассказал об эффективных стратегиях избирательной кампании на примере беспрецедентной для «Единой России» на Алтае победы на прошедших выборах в городскую думу.

О том, как использовать энергию зреющего протеста «рассерженного избирателя» и как работать с мнением населения задолго до выборов, рассказал политтехнолог из Хабаровска Даниил Ермилов.

Индийские мотивы Болливуда прозвучали в ярком выступлении политтехнолога Александра Тарасова (Курск), герой которого стал депутатом Курской городской Думы, несмотря на «нетитульную» национальность и привычную нелюбовь курян к «довольно обеспеченным» людям. Здесь также сыграли свою роль правильно выбранные образы.

Заместитель директора Иркутского института ВГУЮ, политконсультант Владислав Шиндяев представил свое понимание эффективных подходов к организации коммуникаций в ходе избирательной кампании и политической дискуссии.

Новые технологии в действии

Часть спикеров пообщалась с участниками Форума по скайпу – таковы новые технологии в действии. От сожалений, что занятость не позволила совершить живое путешествие на Байкал, переходили к весьма интересным темам.

В частности, генеральный директор Фонда «Прикладная политика» Сергей Смирнов (Ростов-на-Дону) рассказал о своем подходе к преодолению муниципального фильтра в традиции «ищи, где можно» – через кропотливую работу с депутатами на местах. Он же поделился и соображениями о том, как горе-технологи, с легкой руки Алены Август обозначенные в сети тегом #самсебетехнолог, влияют на качество выборов и образ профессии в целом.

Председатель комитета цифровых коммуникаций РАСО Сергей Водопетов тоже внес свой вклад в понимание того, как использовать социальные сети и принцип таргетинга в поисках подхода и поиска аргументов для различных категорий избирателей.

Директор агентства «MediaLab» Александр Откидач поделился информацией об особенностях работы социальных сетей в регионах и напомнил депутатам и тем, кто не смог ими стать, о существующей проблеме «погостов» их забытых аккаунтов в социальных сетях.

Продолжил тему Интернета в направлении реальности создания репутации «на лайках» руководитель SMMагентства «ГУДВИЛЛ» Леонид Захаревич (Иркутск), показав примеры работающих стратегий и Интернет-роликов политиков.

Термин «медиаадвокатура» в применении к проигрышам и победам в политическом пространстве представил аудитории Александр Шемелев (Владивосток) на примере реального кейса персон уровня губернаторов.

Авторитетные политические юристы Олег Захаров, Антон Рудаков, Сергей Румянцев и Максим Прокофьев также высказали свое мнение о тенденциях избирательного законодательства и возможностях его усовершенствования.

Старт двух политических кампаний – от земли до Космоса

Андрей Богданов (Центр социальных технологий, Москва) вновь обозначил старт своей избирательной кампании на пост президента РФ. Вернуть живое слово в политику и конкуренцию на выборы – лишь некоторые из его целей.

Поговорить со звездой российской политики участникам Форума было не только интересно, но и полезно, как следует из отзывов.

Цели же представленного на БПФ2017 проекта «Метагалактическая гражданская конфедерация» (Ольга Шейкина, Иркутск) – практически счастье всего человечества в длительной перспективе.

Начистоту о многом – ярко и откровенно

Начистоту о многом удалось поговорить участникам Форума – и самая горячая дискуссия состоялась на тему «Изменения на рынке политконсультирования – куда идем?». Речь здесь шла не только о том, как легализовать и сохранить профессию, но и о том, как профессиональное сообщество влияет на качество политических процессов в стране.

Высказаться удалось многим, в дискуссии принял участие вице-президент Компании Развития Общественных Связей (КРОС) Николай Юханов.

Своим мнением поделились иркутяне – руководитель регионального исполнительного комитета, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Светлана Брагина, депутат Иркутской городской Думы Александр Якубовский, почетный профессор ИГУ Константин Жуков.

Яркую точку в завершение форума поставил долгожданный его гость – председатель наблюдательного совета «Бакстер-групп», политолог Дмитрий Гусев (Москва), познакомивший аудиторию со своим пониманием актуальной политической повестки и перспективах подготовки профессионального сообщества к выборам весны 2018 года. Также политконсультант ответил на один из самых актуальных вопросов о возможном скорой отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«Я не вижу причин, по которым бы президент РФ мог бы отправить в отставку Левченко – это не логично», – отметил Гусев.

Участники Байкальского политического форума 2017 в итоговом круге пожелали организаторам такого же красивого, интересного и нужного продолжения дискуссии на актуальные темы. Встретиться на берегу Байкала еще не однажды – самое частое высказывание. Теперь ответное слово – за профессиональным сообществом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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