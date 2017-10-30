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Понедельник, 30 октября 2017, 17:16 мск

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«Рано стартанули»: Матвиенко раскритиковала претенденток на пост президента РФ

«Рано стартанули»: Матвиенко раскритиковала претенденток на пост президента РФ

Светская львица Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон поторопились со своими планами на президентство. Им стоило дождаться объявления даты выборов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Немножко фальстарт у тех, кто заявляется уже на президентские выборы, потому что Совет Федерации ещё не принял решения о назначении даты выборов. Надо дождаться назначения даты выборов и затем уже официально стартовать», – сказала Матвиенко, слова которой цитирует «РЕН-ТВ».

Как уточнила глава СовФеда, чтобы стать кандидатом, необходимо собрать нужное количество подписей избирателей в свою поддержку.

Как сообщал «Новый День», в России ещё одна женщина решила «идти в президенты». Вслед за светской львицей Ксенией Собчак о своем желании баллотироваться объявила журналистка Екатерина Гордон. Основной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.

Москва, Ольга Ветрова

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