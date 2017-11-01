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В Подмосковье обезврежен полицейский-педофил

В Подмосковье обезврежен полицейский-педофил

В Подмосковье задержан полицейский по подозрению в сексуальном надругательстве над несовершеннолетним. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, преступление было совершено 4 октября в Сергиевом Посаде.

По данным ведомства, 4 октября 31-летний начальник отдела технического обеспечения УМВД России по Сергиево-Посадскому району на своем автомобиле подъехал к тротуару вблизи пожарного депо, где встретил несовершеннолетнего. Затем он силой усадил подростка в салон и вывез в поле, где «совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера».

Полицейскому уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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