Дайнерис Таргариен, Шрек и Вилли Вонк: жители России сказали, на кого похожи их начальники

В Хэллоуин жители России разбирались в том, на кого похожи их начальники. Как выяснилось, фантазия подчиненных не знает границ. Более трети видят в своих боссах взбалмошного управленца Вилли Вонка из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», который «сегодня – в отличном настроении: его подчиненные – самая лучшая команда, а любые неудачи – пустяки», а завтра – уже «не в духе и грозится всех уволить за любую оплошность».

На втором месте в этом рейтинге Альбус Дамблдор – 24% респондентов видят в руководителе мудрого наставника и авторитета. 22% назвали Дайнерис Таргариен, а 17% – Грегори Хауса. Такие данные получены специалистами Зарплата.ру, опросившими с 10 по 23 октября 5700 жителей России.

Далее по популярности следуют Шрек, Фродо Беггинс и Карабас-Барабас. Некоторые ассоциируют руководителей с мистером Бином, мисс Марпл, Сквидвардом из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» и котом из мультфильма «Том и Джерри». Некоторые вспомнили даже короля Йагупопа 77 из «Королевства кривых зеркал».

Как отмечают социологи, почти 55% опрошенных называют своих руководителей грамотными управленцами, а четверть сомневаются в компетенции начальников. 10% жалуются на неумение шефом правильно организовать работу.

Кроме того, свыше половины специалистов (53%) признались, что испытывают на себе психологическое давление. Лишь 13% руководителей пользуются максимальным авторитетом у подчиненных, средним – 41%, а 14% и вовсе не уважают их работники.

Профессионализм и компетентность – те, качества, которые, по мнению большинства (82%) специалистов, должны быть у хороших начальников. За умение налаживать взаимоотношения в коллективе высказались 60%, почти столько же – за адекватность. Ценят лидерские качества и умение владеть собой 55% респондентов.

Самый отрицательный тип начальника для подчиненных – образ Вилли Вонка – лишь 2% хотели бы работать под его началом. А вот любимый типаж – это Альбус Дамблдор, которого поддержали 65%. Хорошо восприняли бы в качестве руководителей короля Артура, Стива Джобса, Сплинтера из «Черепашки-ниндзя» и Зорга из фильма «Пятый элемент».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.11.17

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