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Мусорное Подмосковье: в регионе «хоронят» пятую часть всех отходов России

Мусорное Подмосковье: в регионе «хоронят» пятую часть всех отходов России

Около 20% всех отходов России захоранивается на территории Московской области. Об этом сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Московской области Сергей Андреев.

Судя по его словам, мусорная проблема остается очень острой, несмотря закрытие полигона «Кучино», свалок в Пушкинском и Чеховском районах, а также мусоросортировочной базы в Истре, передает РИАМО.

В связи с жалобами жителей на навалы мусора активисты ОНФ совершили около 250 выездов, в том числе совместно со специалистами регионального управления Госадмтехнадзора.

Москва, Ольга Ветрова

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