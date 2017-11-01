В Москве голые девушки выступили в защиту Вайнштейна

Поклонницы голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасиловании, обнажились у посольства США в Москве. Голые девушки оправдывали своего кумира и пригласили его в Россию.

«Мы пришли для того, чтобы поддержать продюсера, который предлагал девушкам секс! Секс – это правильно, секс – это классно! – заявила одна из активисток. – И мы за то, что, если мужчина предлагает девушкам секс, – это офигенно. Значит, он считает их красивыми, сексуальными».

«Он это делал не насильно, он их не принуждал», – пояснила другая заступница скандального американского продюсера.

По мнению участниц голого пикета, Вайнштейн «просто хотел предложить сделать массаж», и в этом «нету ничего страшного».

«Это ужасно, что девушки всего мира пытаются его в чем-то обвинить. Он все делал правильно и хорошо. Мы его зовем в Россию – Welcome to Russia», – прокричали поклонницы голливудского продюсера.

Сообщается, что всех пятерых активисток задержала полиция.

По данным Youtube-канала «Ядерные новости», среди участниц акции – героини скандального видео с сексом на московской набережной – Саша Травка и Настя Рыбка. Ранее в сети распространился ролик, где девушка и парень вступают в интимные отношения на одной из набережных. Другая девушка при этом снимала все происходящее на видео.

Отметим, что полицейский департамент Беверли-Хиллз начал расследование в отношении Вайнштейна. Об этом сообщается на странице департамента в «Фейсбуке».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.11.17

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