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Среда, 1 ноября 2017, 18:03 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Резня в московском колледже: обнаружены два трупа с перерезанным горлом

Резня в московском колледже: обнаружены два трупа с перерезанным горлом

Сегодня в московском колледже произошло крупное ЧП: в одном из кабинетов были обнаружены тела преподавателя 1973 года рождения и учащегося 1999 ода рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося, и лиц, причастных к совершению преступления.

По данным источников «Московского комсомольца», трагедия произошла в образовательном учреждении «Западный комплекс непрерывного образования» на Гвардейской улице. По сведениям издания, в одном из кабинетов на 3-м этаже во время перемены один из студентов убил ножом убил 44-летнего преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, после чего ударил себя. От полученных ранений оба скончались на месте. Трупы обнаружила преподаватель по спецдисциплинам, когда зашла в кабинет.

Между тем, по данным телеграм-канала Mash, рядом с трупами были обнаружены электропила и нож, а у обеих жертв были перерезаны горла. По предварительным сведениям, смертельные травмы у погибших почти идентичные.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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