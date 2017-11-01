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ЧП в Подмосковье: убита советник главы Электростали

ЧП в Подмосковье: убита советник главы Электростали

В подмосковном Ногинске совершено резонансное преступление: накануне в частном доме на Малобуньковской улице было обнаружено тело 29-летней женщины, состоящей в должности советника главы городского округа Электросталь с множественными ножевыми ранениями. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что по подозрению в совершении преступления задержан мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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