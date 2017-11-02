Зима совсем близко: снегири прилетели в Москву

Москву с первым снегом покинули перелетные птицы, но на зимовку уже прилетели снегири. Они замечены на многих городских особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщил специалист ГПБУ «Мосприрода» столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Валентин Волков, передает агентство «Москва».

По его словам, пока не вся листва облетела, снегирей плохо видно, зато слышно.

«Также снегири могут прилететь и на территорию жилой застройки, но все же, в основном, будут обитать на ООПТ», – пояснил Волков.

Как отметил специалист, на зимовке в Москве остаются большие синицы, лазоревки, гаечки, дрозды-рябинники, улетают не все зарянки (малиновки). Свиристели, чечетки и московки, прилетевшие в столицу во время миграции, видимо, также останутся на холодное время.

Кроме того, до сих пор в водоемах заметны некоторые водоплавающие, в том числе кряква, хохлатая чернеть, иногда – большой крохаль.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.11.17

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