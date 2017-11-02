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Четверг, 2 ноября 2017, 17:49 мск

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В Подмосковье ребенок пострадал при падении кирпичей разрушенного здания

В Подмосковье ребенок пострадал при падении кирпичей разрушенного здания

В Подмосковье произошло ЧП: фрагмент кирпичной стены упал на 12-летнего ребенка и причинил ему тяжелые травмы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, несчастный случай произошел 1 ноября в посёлке Рязановский под Егорьевском.

По предварительным данным, мальчик вместе с другом подошел к ветхому кирпичному строению, где на него обрушилась кирпичная кладка разрушенного здания. В результате ребенок получил различные травмы ног и был госпитализирован в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следователи намерены установить должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию постройки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

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