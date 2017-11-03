Климатическая зима в Москве откладывается

В предстоящие праздники в московском регионе будет малооблачная погода с дневной температурой – выше нуля градусов. При этом наступление климатической зимы откладывается до 10 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИАМО.

«По долгосрочному прогнозу, переход среднесуточной температуры ниже нуля не прогнозируется до середины ноября, поэтому наступление климатической зимы, которое приходится на 10 ноября, пока откладывается», – пояснил он.

Между тем, природа уже готовится к похолоданию. Как сообщал «Новый День», Москву с первым снегом покинули перелетные птицы, но на зимовку уже прилетели снегири. Они замечены на многих городских особо охраняемых природных территориях.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.11.17

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